مدوار يكشف تفاصيل إستقبال المهاجم مسعود

إستقبل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار المهاجم السابق لفريق جمعية الشلف محمد مسعود بمكتبه.

وكان المهاجم السابق لجمعية الشلف قد رفع نداء إستغاثة بسبب الوضعية المادية الصعبة التي يعيشها إلى درجة أنه لم يتمكن من إقتناء الأدوات المدرسية لأبنائه.

وتحدث مدوار للنهار أون لاين عن تفاصيل الإجتماع الذي جمعه بالمهاجم محمد مسعود اليوم الثلاثاء قائلا:

“مسعود قام بزيارة مجاملة، لانه من اللاعبين الذين أكن لهم كل التقدير والإحترام، وبقينا في إتصال دائم كرئيس لجمعية الشلف وهو كلاعب سابق في الفريق”.

وأضاف: ” إستقبلته في المكتب وتكلمت معه، وهناك بعض الأمور الشخصة التي تخصه، فإن كان بإمكاني مساعدته لن أبخل عليه كما جرت عليه العادة سابقا، ونحن في غتصالات دائمة، وكانت زيارة مجاملة”.

وإختتم حديثه قائلا: “هناك بعض الأمور الشخصية بيني وبيته لا يمكنني الحديث عنها للعلن، محمد يبقى دائما من أفضل اللاعبين الذين مروا على جمعية الشلف والذين أعتز بهم شخصيا”.