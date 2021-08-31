مدوار يكشف تفاصيل الحُكم الذي سيسمح للرابطة بالحصول على 26 مليار

أكد المكلف بتسيير شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن “لاليغ” تمتلك حُكما نهائيا من الجهات القضائية من أجل تنفيذه ضد قناة “دزاير تيفي”، التي كانت تمتلك حقوق بث الرابطة الثانية خلال الأعوام الماضية، دون أن تدفع مُقابل ما كانت تبثه على شاشتها.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”لدينا حكم نهائي يقضي بحصولنا على 26 مليار، تمثل قيمة ديوننا لدى قناة دزاير تيفي، والتي لم تلتزم بالعقد الذي كان يجمع بيننا، وأشير بأننا تحركنا دفاعا عن مصالحنا ومصالح الأندية ضد هذه القناة منذ أن كانت قائمة، ولم ننتظر إنهيارها من أجل التحرك”.