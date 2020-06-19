مدوار يكشف سبب إجتماعه مع رؤساء الأندية

كشف رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الأسباب التي دفعته لعقد إجتماع مع رؤساء أندية الغرب، يوم أمس الخميس.

وصرّح مدوار قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”المكتب الفيدرالي قرر إستئناف المُنافسة، ولكن إستشارة رؤساء الأندية أيضا سيكون مُفيدا للجميع”.

وأردف :”يوجد في النهر مالا يوجد في البحر، وقررنا إستشارة ممثلي الفرق في مختلف مناطق الوطن، خاصة وأن الوضعية مُبهمة”.

وواصل :”هذا الإجتماع كان فُرصة للرؤساء للتعبير عن موقفهم، خاصة من يجدون صعوبات مالية والذين سيمثل لهم الإستئناف مُشكلا كبيرا من هذه الناحية”.