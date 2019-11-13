مدوار يكيل بمكيالين ويؤجل مباراة بارادو أمام بلعباس بسبب زرقان!

أجلت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراة الجولة الـ09 بين نادي بارادو وإتحاد بلعباس إلى تاريخ لاحق بسبب تواجد اللاعب “زرقان” رفقة المنتخب الوطني.

وإستعمل رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار سياسة الكيل بمكيالين مع فريقي إتحاد العاصمة ونادي بارادو، بعدما ظلم فريق سوسطارة من خلال إجباره على خوض الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر شهر أكتوبر الماضي في تاريخ الفيفا، بالرغم من تواجد لاعبه مؤيد اللافي رفقة المنتخب الليبي.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد قاطع الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر، ما تسبب في خسارته لقاء الداربي على البساط مع خصم ثلاث نقاط من رصيده.

وطعن فريق سوسطارة في هذمه العقوبة لدى المحكمة الرياضية الجزائرية، من أجل إستعادة حقه وإعادة لقاء الداربي مع إستعادة النقاط الثلاثة في إنتظار الحكم النهائي للمحكمة الرياضية.