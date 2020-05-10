مدوار يلمح لعدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الرابطة المحترفة

تحدث رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الأحد، عن مستقبله، أين لمح لابتعاده عن تولي المسؤولية مجددا في كرة القدم.

وصرح عبد الكريم مدوار، في هذا الخصوص، خلال ندوة صحفية: “أنا في نهاية عهدتي ومن الممكن أن لا ترونني في أي منصب مستقبلا”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، مباشرة بعد مشاركته في اجتماع وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، لبحث امكانية استئناف منافسة البطولة.

يذكر أن الرابطة المحترفة لكرة القدم، وعلى رأسها الرئيس عبد الكريم مدوار، تعرضت لانتقادات وضغوطات كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة، لأسباب عديدة، ومختلفة.