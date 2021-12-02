مدوار يلمّح إلى مغادرة رئاسة الرابطة نهائيا

شكر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم رئيس الرابطة السابق خير الدين زطشي و الرئيس الحالي شرف الدين عمارة.

وأبدى مدوار رضاه التام على ما قدّمه بمقر الفاف على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية للرابطة ال محترفة قائلا: “أولا أشكر أعضاء المكتب الفيديرالي. والرئيس الأسبق خير الدين زطشي إلى جانب شرف الدين عمارة على الثقة الكبيرة”. وأضاف “زطشي وعمارة فوّضاني على رأس الرابطة رغم انتهاء عهدتي”.

كما قال أن المسؤولين عن الكرة الجزائرية كانا يدعّماه إلى أبعد الحدود “الثنائي دعمّني في عملي الذي قمت به”.

كما أكّد ان تعيين الرئيس الجديد ستكون وفق شروط منها “المكتب يباشر عمله بشكل عادي. مثلما كان ما عليه المكتب السابق، وسيتمّم العمل الذي قمنا ولا زلنا نقوم به إلى حد اللحظة”.