مدوار ينتقد الفاف بسبب غياب الرابطة في تشكيلة اللجنة المنظمة للكأس !

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار تشكيلة اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية، والتي يغيب عنها أعضاء الرابطة.

وتحدث مدوار عن البرمجة، من خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى مساء أمس السبت قائلا:

“هناك دربكة في البرمجة..أصبحنا دولة داخل دولة، فمن غير المعقول أن لجنة تظم رئيس رابطة ولائية، وأنا لا أتكلم عن الأشخاص،

بل أتكلم عن الصفة، حيث يتواجد رئيس لجنة ولائية ورئيس ما بين الرابطة، وعضوين من المكتب الفيدرالي،

والرابطة الوطنية هي التي تبرمج مباريات البطولة وتأخذ بعين الإعتبار كل تواريخ كاس الجزائر، وكأس إفريقيا،

وهي من تسير لجنة الإنضباط، وهي من تراسل لمحافظي اللقاءات”.

” لكن الغريب في الأمر أننا لا نجد أعضاء من الرابطة في اللجنة المسيرة لكأس الجمهورية”