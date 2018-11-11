مدوار ينتقد حكم جزائري ويطالبه بالتحلي بالضمير المهني

انتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أحد الحكام الجزائريين، لعدم تحليه بالضمير المهني، في تأدية واجبه.

وصرح عبد الكريم مدوار، في هذا الخصوص: “لو أن حكم أحد المباريات، كان لديه ضمير ويقوم بعمله كما يجب، لكانت العقوبات ستقع بكل حيادية”.

واستشهد مدوار، في كلامه بواقعة حدثت مؤخرا، أين كشف: “هناك حكم، قام بإدارة مباراة بالجمعة، لكنه قام بإرسال تقريره يوم الثلاثاء، ولجنة الانضباط كانت قد أصدرت العقوبات يوم الإثنين”.

وتابع: “هذا الحكم أخفى ورقة اللقاء الذي أداره، لمدة خمسة أيام، مع أن القانون يفرض عليه ايداعها، في مهلة أقصاها 24 ساعة”.

واكتفى عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بهذا القدر، دون الكشف عن اسم هذا الحكم، أو المباراة المقصودة، من هذه التصريحات.