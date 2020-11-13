مدوار ينتقد خروج حناشي من الباب الضيق للشبيبة !

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، إدارة فريق شبيبة القبائل الحالية، بعد خروج الرئيس السابق محند شريف حناشي من الباب الضيق.

وتحدث عبد الكريم مدوار عن وفاة الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي في تصريح للنهار اليوم الجمعة قائلا:

“هذه سنة الحياة، حناشي كان لاعب ورئيس، وعميد رؤساء الأندية الجزائرية، عندما وصلت سنة 1997 ، وجدت حناشي وعليق، وعشت معهم كل مشواري كرئيس، وكنت أرى حناشي كأسطورة، لأنه في العهد الذي كانت فيه الجزائر في محنة، كانت شبيبة القبائل تسيطر على الكرة الإفريقية، لكن للأسف خروجه لم يكن لائقا من الفريق، وكما قال عمر غريب من قبل: “”نهار كان حي مشتاق تمرة نهار مات يعلقولو عرجون”.