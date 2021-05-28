مدوار ينعي وفاة سكرتير وفاق سطيف “فتحي دراجي”

نعى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار ببالغ الحزن والأسى وفاة السكرتير السابق لفريق وفاق سطيف فتحي دراجي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس، حيث نشرت الصفحة الرسمية للرابطة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تعازي رئيس الرابطة التي جاء فيها:

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)..بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة السيد #فتحي_دراجي كاتب نادي وفاق سطيف، و اثر هذا المصاب الجلل، يتقدم عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة، إلى عائلة الفقيد و أسرة نادي وفاق سطيف بخالص العزاء والمواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، و أن يجعل مآواه الجنة، ويتقبله من عباده الصالحين و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.