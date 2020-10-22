مدوار يوضّح بخصوص رغبته في خلافة زطشي!

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن حقيقة رغبته في الترشح لخلافة خير الدين زطشي على رأس الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

ونشط رئيس الرابطة ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس بعد إنتهاء أشغال الجمعية العامة العادية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“لم أقل أنني أريد الترشح لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بل قلت بالحرف الواحد.. “لكل مقام مقال” “.

وأضاف: “كمسير لفريق جمعية الشلف، وكرئيس رابطة محترفة لم أقل أنني سأترشح لا للفيدرالية ولا للرابطة الجزائرية لكرة القدم”

وبخصوص الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم لإنتخاب رئيس جديد للرابطة قال مدوار:

“بداية إنتخابات الجمعيات الرياضية تنطلق من يوم 15 جانفي إلى يوم 15 أفريل.. منا لهذاك الوقت يرحمها ربي”.

“أما بالنسبة للفترة بين الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الإنتخابية ستكون يوم 15 جانفي أو 15 أفريل هذه فترة كبيرة، وكان من المفروض أن تقام الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقرير المالي والأدبي شهر فيفري لكن اليوم نحن في حالة إستثنائية تمخض عنها تأجيل ممارسات كرة القدم، وتأجيل الجمعيات العامة والإنتخابية، وتأجيل البث في بعض القوانين التي تخص كرة القدم”.