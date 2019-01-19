مدوار يُطالب مدير الإذاعة الوطنية بالعدول عن قراره

طالب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة “عبد الكريم مدوار” من المدير العام للإذاعة الوطنية بنقل مباريات الرابطة الوطنية المحترفة الثانية على المباشر.

وخلال تدخله أمسية اليوم السبت على أمواج القناة الإذاعية الأولى طالب مدوار من مدير الإذاعة العدول عن قراره لأن ذلك لايخدم مصالح الجميع.

وقال مدوار أن هذا القرار أضر كثيرا بجماهير الأندية الناشطة في الرابطة الوطنية المحترفة الثانية التي لم تجد أين تتابع البث الإذاعي المباشر لفرقها.

وكان مدير الإذاعة الوطنية قد إتخذ هذا القرار بعد الإعتداء الذي تعرض له صحفي من الإذاعة أثناء تغطيته لإحدى مباريات المحترف الثاني هذا الموسم.