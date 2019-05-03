“مدوار” :”يُقال بأن ملف زطشي كان غير كامل”

منح رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، وجهة نظره، بخصوص الأحداث التي شهدتها الجمعية العامة الإنتخابية الأخيرة لـ”الفاف”.

وقال لـ”تلفزيون النهار” :”حينها قدمت ملف ترشحي، ولكنه قوبل بالرفض، ويُقال بأن ملف الرئيس الحالي ومكتبه الفيدرالي كان غير كامل”.

وواصل :”الأمر الأكيد، هو أن الأبواب كانت مفتوحة للجميع من أجل الترشح، وجميع الاعضاء المُشاركين حاليا في الجمعية كانوا حاضرين”.

وجاءت هذه التصريحات، في وقت لا تزال بعض الأطراف، تؤكد بأن الرئيس الحالي لـ”الفاف” يشغل منصبه الحالي بصفة غير قانوني.