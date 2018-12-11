مدوار: «19 ناديا ممنوعا من الاستقدامات في الميركاتو»

لمّح إلى رحيل الأمين العام للرابطة قبل أن يتسلّم مهامه

«حلاوة الكأس في الدوّار.. وكل فريق يستضيف بملعبه حتى لو كان يتسع لألف متفرج»

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن عدد الفرق الممنوعة من الاستقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث قال: «هناك 19 ناديا ممنوعا من الانتداب في الميركاتو، 10 من القسم الأول و9 من القسم الثاني، كلها تعدت ديونها المليار سنتيم، وأتمنى أن يتوصلوا إلى حلول ويسووا ديونهم في أقرب وقت.

وبخصوص هذه المسألة هناك توضيح مهم، هو أن الأندية لا تختار اللاعبين الذين تسدد مستحقاتهم، لأن الأولوية حسب أقدمية الأحكام».

وفي سؤاله عن إمكانية استرداد فريق شباب بلوزداد للنقاط الثلاث المخصومة منه بداية الموسم، قال: «قضية شباب بلوزداد ليست على مستوى الرابطة، والملف حاليا على مستوى الاتحادية، ولا يمكنني الحديث عنها، لأن هناك لجنة تتكفل بدراستها».

على صعيد آخر، أكد رئيس الرابطة أن نكهة كأس الجمهورية في الإثارة التي تشهدها المباريات التي تجمع فرق من أقسام مختلفة، وأوضح في هذا الصدد: «نكهة الكأس في الصدامات بين الفرق من مختلف الأقسام، عادة ما تكون المفاجأة واردة ونترقب أن تكون نسخة هذا الموسم مليئة بالمتعة والإثارة».

وتابع: «ما يميز المنافسة هذا الموسم، هو أن كل فريق يسحب أولا في الدور 32 أو 16 يلعب داخل قواعده، حتى وإن كان ملعبه يتسع لألف متفرج، وذلك احتراما لهذه الأندية لأن نكهة هذه المنافسة لما تلعب ببلديتك أو دائرتك أو دوّارك».

«كلفنا أورير فوق جهده ولا يوجد إشكال في استقالته»!

لمّح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، إلى استقالة الأمين العام عمر أورير الذي لم يمر على تعيينه في هذا المنصب أكثر من شهر، ورغم أن الأخير لم يتسلم مهامه رسميا إلا أن بعض الأصداء تحدثت عن رميه المنشفة.

وقال مدوار على هامش حفل قرعة كأس الجمهورية أول أمس: «لم أر استقالة أورير في مكتب الرابطة، كما أنه لم يتسلم مهامه حتى، لما طلبنا منه هذه المهمة في البداية رفض، لكننا كلفناه فوق جهده»، وأضاف: «لا يوجد إشكال في استقالته لأن الجزائر فيها كوادر».