مدوار :”21 أوت هو تاريخ نهاية البطولة الوطنية”

أوضح المكلف بتسيير الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن البطولة ستلعب لآخر جولة منها، وستستمر الى غاية شهر أوت القادم، في حالة ما سار كل شيء مثلما هو مُخطط له.

وصرّح قائلا للإذاعة الوطنية :”يُفترض أن نختم البطولة في الأسبوع الثالث من شهر أوت القادم، أي في 21 أوت، وهذا في حالة عدم حدوث أي ظروف إستثنائية”.

وواصل في سياق مُتصل :”الأندية التي مثلتنا في المُنافسات القارية، إستفادت من تأجيل بعض المُباريات، وهو ما أثّر نسبيا على البرمجة، ولو كان هنالك التزام من فرقنا لسوينا الرزنامة في الوقت المُحدد”.

وختم :”أتحدى من يقول بأن الأندية مُلزمة على اللعب كل 3 أيام، وهذا حتى بالنسبة للمُباريات المُتأخرة”.