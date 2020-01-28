مدوار: “9% فقط من اللاعبين يتقاضون أكثر من 300 مليون” !

كشف رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار عن حجم قيمة الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون في البطولة الجزائرية حسب العقود المودعة على مستوى الرابطة.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة “الفاف تيفي” على اليوتوب، أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“بالنسبة للمحترف الأول هناك 165 لاعب يتقاضون أقل من 40 مليون سنتيم، وهناك 40 بالمئة من أصل أكثر من 400 لاعب يتقاضون أقل من 100 مليون سنتيم، في حين نجد 9 % فقط ممن يتقاضون أكثر من 300 مليون سنتيم وهذا الراتب الصافي”.

“بعض وسائل الإعلام تتغنى كثيرا بـ 300 و400 مليون، لكنها أرقام قليلة، في حين نجد أن 82% تتقاضى أقل من 200 مليون سنتيم”.

“بارادو أقل فريق من حيث الميزانية، في حين أن فريق جمعية الشلف ما قبل الأخير من حيث الميزانية رفقة نصر حسين، مقرة وعين مليلة”.