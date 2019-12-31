مدور يهنئ الجزائريين بالعام الميلادي الجديد 2020

هنّا رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدور الجزائريين بحلول العام الميلاد يالجديد 2020 من خلال بيان رسمي على صفحة الرابطة الرسمية.

وجاء في تهنئة رئيس الرابطة المحترفة للشعب الجزائري ما يلي :

“بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020، يتقدم عبد الكريم مدور رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، بإسمه وبإسم مكتب الرابطة المحترفة بأسمى الأماني وأصدق عبارات التهاني للشعب الجزائري ولأسرة كرة القدم الوطنية راجيا من المولى عز وجل أان يوفقنا جميعا في مواصلة العمل والإجتهاد من أجل المضي قدما في ترقية رياضتنا وأن يديم على وطننا الأمن والإستقرار والتنمية” .