مديحة الحمداني تخرج عن صمتها وتوضح طبيعة علاقتها بقصي خولي

خرجت ​مديحة الحمداني​، زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​، وأم إبنه، عن صمتها، وأوضحت طبيعة علاقتها معه.

وجاء ذلك، بعد إن نشر قصي صورة تجمعه بإبنه، على صفحته بتويتر.

وتساءل العديد من المتابعين حول حقيقة عودتهما لبعضهما، أو إن كانا على خلاف وأخذ الطفل منها.

وحسمت مديحة الجدل الذي أُثير حول هذا الموضوع، وردت على السؤال الذي يشغل بال المتابعين في هذه الفترة، خصوصاً أنهما لم يعلنا طلاقهما رسمياً.

وكتبت الحمداني: “هذا جواب على سؤال يطرح يوميا، اللي يهمهم نوعية علاقتي أنا وأبو إبني حاليا نقلهم علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا اللي هو روحنا وحب حياتنا”.

وأضافت الحمداني: “هاذي بالنسبة ليا هي أرقى أنواع العلاقات نتمنالو السعادة والنجاح”

وتابعت: “نحن بيناتنا طفل وشراكة عمر جاي الله يحميلنا ولدنا ويحمي أولاد الناس الكل”.

وختمت مديحة الحمداني: “إن شاء الله الموضوع هذا يتسكر”.