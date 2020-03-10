مديرة الإعلام بوكالة “عدل”: عملية تحميل مقررات التخصيص ستستمر إلى غاية الانتهاء من كل المكتتبين

طمأنت حورية ماضي مديرة الاعلام الالي و الاحصاء بالمديرية العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مكتتبي برنامح البيع بالايجار المعنيين بتحميل مقررات التخصيص من الموقع الكتروني ان العملية تجري بصفة تدريجية وتبقى مستمرة الى غاية تمكين المكتتبين المعنيين بها من الحصول على مقرراتهم . ودعت ذات المسؤولة المكتتبين المعنيين ب 36 ولاية المعلن عنها الى التحلي بالصبر الى غاية تمكنهم من سحب مقررات التخصيص .

Publiée par DG AADL sur Mardi 10 mars 2020