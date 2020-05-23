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مديرة التحرير لمجمع النهار الزميلة سعاد عزوز تهنىء الجزائريين بعيد الفطر

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مديرة التحرير لمجمع النهار الزميلة سعاد عزوز تهنىء الجزائريين بعيد الفطر
بقلم النهار أونلاين

هنأت مديرة التحرير لمجمع النهار الزميلة سعاد عزوز الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتبت الزميلة سعاد عزوز عبر صفحتها على التويتر “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني وأطيبها الى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى كل الشعب الجزاىري.”

كما وجهت مديرة التحرير  تهانيها لعمل النهار  “وبالاخص الى كل الزملاء بالمجمع وعلى رأسهم المدير العام السيد انيس رحماني.”

وإ ختتمت الزميلة سعاد عزوز بالدعاء للمدير العام للمجمع الزميل انيس رحماني أن يفرج  الله كربته “وأن يعود إلينا سالما مكرما.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=824658

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