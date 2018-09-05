مديرة التربية بالبليدة : إطمئنوا..وفرنا الإمكانيات من أجل دخول مدرسي هادئ وناجح

أوضحت مديرة التربية لولاية البليدة، غنيمة آيت إبراهيم،أنه قد تم توفير كل الإمكانيات ، من أجل تمكين التلاميذ من دخول مدرسي ناجح وهادئ.

وقالت أيضا، أن مصالحها قامت بمعاينة سبعة مؤسسات تربوية ،إستثنائيا،بدائرة بوفاريك من حيث نظافة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات.

وكذا النظافة اللازمة بكل من دورات المياه وقاعات التمدرس،خاصة وأن بوفاريك ،شهدت مؤخرا حالات إصابة بوباء الكوليرا.

وهذا من خلال التنسيق مع رئيس بلدية بوفاريك، وجمعية أولياء التلاميذ بولاية البليدة.

وخلال تصريح خصت به قناة”النهار” كشف ذات المتحدثة ،انه لا وجود لحالات إكتظاظ بالمؤسسسات التربوية للولاية.

مشيرة الى أنه سيتم متابعة التوازن، لدى جميع التلاميذ المتمدرسين بكل الأطوار.