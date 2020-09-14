مديرة التربية لتمنراست توضح: “المترشحتان تقطنان بالقرب من المركز ومواصلة امتحان الباك مستحيل”

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مديرة التربية لتمنراست توضح: “المترشحتان تقطنان بالقرب من المركز ومواصلة امتحان الباك مستحيل”
بقلم نوال زايد

أكدت مديرة التربية لولاية تمنراست” بوسبيعات سكتو”، في تصريح حصري لـ “النهار اون لاين”، استحالة تمكين المترشحتين الأختين من اجتياز الإمتحان بسبب اقصائهما بصفة كلية من بكالوريا 2020.

وأضافت المديرة أن المترشحتين تقطنان  على بعد 20 متر فقط من  مركز الإجراء، وبالرغم من ذلك التحقتا على الساعة التاسعة صباحا وهذا ما ساهم باقصائهما من إجراء الامتحان.

وقد أحدث إقصاء الفتاتين في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا أمس الأحد، موجة من الغضب والتضامن على مواقع التواصل الإجتماعي ومطالب بإعطائهما فرصة لمواصلة الإمتحانات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=886297

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