مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف في ذمة الله

فن وثقافة
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مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف في ذمة الله
بقلم حكيم ش

توفيت مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف، حبيبة باحميد، حسبما كشف عنه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين.

وقال الوزير في تغريدة له عبر صفحته بالتويتر: “ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة “حبيبة باحميد” مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف،

وأضاف ميهوبي: “إثر سكتة قلبية ببشار، حيث تشارك في لقاء جهوي للإطارات”.

وتابع ذات المغرد: “كانت الفقيدة كفاءة عالية ومثالا في الجدية والعمل الصادق. عليها رحمة الله، وتعازينا لعائلتها وأقاربها”.


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