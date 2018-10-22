مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف في ذمة الله

توفيت مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف، حبيبة باحميد، حسبما كشف عنه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين.

وقال الوزير في تغريدة له عبر صفحته بالتويتر: “ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة “حبيبة باحميد” مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية بتندوف،

وأضاف ميهوبي: “إثر سكتة قلبية ببشار، حيث تشارك في لقاء جهوي للإطارات”.

وتابع ذات المغرد: “كانت الفقيدة كفاءة عالية ومثالا في الجدية والعمل الصادق. عليها رحمة الله، وتعازينا لعائلتها وأقاربها”.