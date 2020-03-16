مديرة الصحة بالطارف: لم نُسجل أية حالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا بالولاية

أكدت مديرة الصحة بالطارف، نهلة زيزوي، للنهار أونلاين، أنه لم تسجل أية حالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا بالولاية لحد الساعة.

ويأتي ذلك، بالرغم من الخطر القائم، كون الطارف ولاية حدودية، وأن ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية مجرد حالات هلع.

أين يعتقد المواطنون، بأن أي شخص يخضع إلى الفحص عند ظهور علامات مرضية كالزكام، يحسب كحال اشتباه.

وأكدت مديرة الصحة، عدم تسجيل أي حالة مشتبه بالفيروس، لحد الآن، وأن مصالحها بالتنسيق مع الهيئات الرسمية، اتخذت كافة الاجراءات الاحتياطية والوقائية للتصدي للفيروس.

ودعت ذات المتحدثة، إلى أخذ الحيطة والحذر.

ومن جهة أخرى، أكدت المصالح الصحية بالولاية، أن غلق الحدود من باب الاحتياط مع تونس، أصبح ضروريا بحكم خطورة الوضع.