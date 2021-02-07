مديرة الوقاية بوزارة الصحة: تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح ضد كورونا هذا الأسبوع

الوطني
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مديرة الوقاية بوزارة الصحة: تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح ضد كورونا هذا الأسبوع
بقلم أمينة داودي

كشفت مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تجري في ظروف جيدة.

وأضافت حمادي خلال إستضافتها بالقناة الإذاعية الأولى، أن نجاح عملية التلقيح كانت بفضل الصدى الذي لقيته بين أوساط المواطنين.

وأوضحت حمادي، أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة مرنة، وقد تم توزيع اللقاحات على عشرين ولاية الأكثر تضررا من الوباء.

وكشفت في ذات السياق، أنه سيتم توزيع الدفعة الثانية من اللقاح على بقية الولايات.

وقالت حمادي، أن المواطنين الراغبين في تناول اللقاح ولم يتم تسجيلهم عبر المنصة الرقمية، فإنها ستكون عملية هذا الأسبوع.

وأوضحت حمادي، أن التسجيل بالمراكز الصحية الجوارية يبقى الأفضل للمواطنين.


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