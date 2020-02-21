مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تستقبل سفيرة الجزائر لدى كينيا

الوطني
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مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تستقبل سفيرة الجزائر لدى كينيا
بقلم نسرين محفوف

استقبلت اليوم الجمعة، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، في نيروبي، سفير الجزائر لدى كينيا، سلمى حدادي.

وغردت أندرسون على تويتر ” يسرنا أن نرحب في نيروبي، بسفير الجزائر لدى كينيا، سلمى حدادي”.

وأكدت أن الجزائر تلعب دورا مهما في حماية البيئة المتوسطية، وفي قضايا إدارة النفايات والحفاظ على الطبيعة.


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