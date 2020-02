مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تستقبل سفيرة الجزائر لدى كينيا

وغردت أندرسون على تويتر ” يسرنا أن نرحب في نيروبي، بسفير الجزائر لدى كينيا، سلمى حدادي”.

وأكدت أن الجزائر تلعب دورا مهما في حماية البيئة المتوسطية، وفي قضايا إدارة النفايات والحفاظ على الطبيعة.

Pleased to welcome to Nairobi, @SelmaHaddadi, Ambassador of Algeria to Kenya, and Permanent Representative to @UNEP. Algeria 🇩🇿 plays such a critical role in protecting the Mediterranean environment and on issues such as waste management and nature conservation. pic.twitter.com/HkrGyLbwJ4

— Inger Andersen (@andersen_inger) February 21, 2020