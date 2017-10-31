مديرة متوسطة تؤجّر مسكنا وظيفيا لمشرفة تربوية بمليوني سنتيم شهريا في خنشلة!

طلبت منها تسبيقا ماليا مقابل فترة إضافية وهدّدتها بالطّرد

رفعت السيدة «لطيفة محل العين»، مساعدة تربوية في متوسطة «يعقوب الزواوي» بخنشلة، شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة وأخرى مماثلة إلى مدير التربية، تتّهم فيها مديرة المتوسطة بالنّصب والاحتيال والاستيلاء على أموالها المقدّرة بـ36 مليون سنتيم، تسلّمتها عدّا ونقدا عن طريق الإيجار لمسكنها الوظيفي بالمؤسسة لمدّة 18 شهرا، ثمّ طلب تسبيق مبلغ إيجار لمدة 6 أشهر إضافية قدّرته بـ15 مليون سنتيم، أو الطّرد من المسكن بحجّة عدم توفّر دليل مادي عن دفع مبالغ الإيجار أو مستند يمنحها الحقّ في استغلال المسكن، مضيفة أنّ استفزازات عديدة تعرّضت لها من أجل إرغامها على الإخلاء، منها عمليات حفر من أحد شاغلي المساكن الوظيفية تسبّبت في حدوث تسرّبات لمياه الصرف على أثاثها وتجهيزاتها بالمسكن الوظيفي المؤجّر -حسبها- وكذا اقتحام حرمة مسكنها في غياب زوجها من قبل شخص ذي علاقة بوضعها، متسبّبا في سقوطها على الأرض بكيفية عنيفة أثّرت على جنينيها في شهره السّابع، في حين تمّ نقلها على جناح السرعة في حالة الخطر الشّديد إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى «علي بوسحابة» في خنشلة، أين تمّ إسعافها قبل وضعها تحت المراقبة الطبيّة بذات المؤسسة.

رئيس خليّة الإعلام في مديرية التربية، أوضح لـ«النهار» في هذا الصدد بأنّ أمام تعذّر لقاء مدير التربية لانشغاله في اجتماع مغلق، وأنّ قيام أيّ موظّف في القطاع بتأجير مسكنه الوظيفي إذا ثبت بالدّليل، يعتبر من كبائر المخالفات، وأنّ مدير التربية سيوفّد لجنة لمعاينة الوضعية الرّاهنة في الميدان للمساكن الوظيفية بمتوسطة «يعقوب الزواوي»، على أن يتمّ التصرّف بشأن شكوى الموظّفة طبقا للقانون.

في المقابل، فقد امتنعت المديرة عن مقابلتنا أو الإدلاء بأيّ تصريح، من دون استظهار رخصة من مدير التربية الوصيّ.