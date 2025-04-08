مديرة متوسطة مهددة بالحبس لضربها والدة تلميذة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبساً نافذاً. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لمديرة متوسطة سيدي امبارك ببئرخادم “ت.س” على خلفية متابعتها بضرب والدة تلميذة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها إلى تاريخ 1 جانفي بعدما توجهت والدة التلميذة “ع.ز” الى المتوسطة من أجل الاستفسار عن وضعية دراسة ابنتها. وبعد حدوث مناوشات كلامية بينهما، تعرضت الضحية حسب تصريحاتها في جلسة المحاكمة إلى ضربها من طرف مديرة المتوسطة. التي قامت بدفعها على باب حديدي، داخل الحرم التربوي وتسبب لها حسب تصريحاتها بعجز طبي مدته 12 يوما.

المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة المحكمة، وجّهت لها تهمة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض ،حيث أنكرت التهمة المتابعة بها. وصرحت أن الشاكية هي من قامت بالتهجم عليها، وسبق وأن تمت متابعتها من طرف محكمة حسين داي. بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وتم تغريمها بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.

كما طالبت الضحية من المتهمة بتعويض نتيجة الضرر المادي و المعنوي التي تعرضت له. فيما صرّحت هيئة دفاع المتهمة أن الشكوى التي رفعتها الضحية كيدية لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن الشكوى جاءت بعد مرور 12 يوماً من الواقعة. كما أن الشهادة الطبية تثبت الضرر وليس الفاعل، ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.

فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

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