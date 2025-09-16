مديرة “Invest in Denmark” في ضيافة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بالجزائر، مديرة “Invest in Denmark”، فانيسا فيقا سانيز (Vanessa Vega Saenz)، التي تقود وفداً دانماركياً في زيارة عمل إلى الجزائر.

وذلك في إطار تنظيم ورشة مشتركة حول آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتكتسي زيارة فانيسا، أهمية خاصة لكونها سبق وأن شغلت منصب سفيرة لمملكة الدانمارك في الجزائر خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2023. ما يمنحها إلماماً واسعاً بخصوصيات بيئة الأعمال والاستثمار في الجزائر.

عرفت الورشة كذلك حضور سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر، كاترين فروم هوير. إلى جانب وفد من هيئة «Invest in Denmark» التابعة لوزارة الخارجية الدانماركية. ومن الجانب الجزائري، شارك إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

شكل اللقاء فرصة لعرض سياسات البلدين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التعريف بمهام الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار. آليات عملها والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن إبراز المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرقت النقاشات إلى الرؤية الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، الأولويات الاقتصادية المسطرة. وأهمية مرافقة المستثمر عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، تطوير الخدمات الرقمية، وتوفير مناخ أعمال ملائم.

وأكد الجانبان على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دفع عجلة النمو وخلق مناصب الشغل. مع الإشارة إلى الدور المحوري للديبلوماسية الاقتصادية في هذا المسار.

وفي الختام، اتفق الطرفان على وضع عمل مشترك بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و”Invest in Denmark”، لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة من التجارب المختلفة.