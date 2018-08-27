مديرو التربية لم يوقعوا على تعيينات الناجحين الجدد في مسابقة التوظيف

مديرون مركزيون بالوزارة وجهوا لهم انتقادات شديدة اللهجة

تحول اللقاء الذي جمع مديري التربية بوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، والمسؤولين المركزيين إلى جلسة توبيخ لبعض المديرين الذين تقاعسوا في العمل خلال السنة الدراسية الماضية، ولم يقوموا بالتحضير الجيد للدخول المدرسي.

وفي هذا الصدد قدم المديرون المركزيون الذين عوّضوا وزيرة التربية التي غادرت القاعة بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية بعض الملاحظات لمديري التربية الذين لم يوقعوا على محاضر تعيين الناجحين في مسابقة التربية الخاصة بالإداريين، وكذا أساتذة الطور الابتدائي.

وتم تقديم تعليمات لمديري التربية بضرورة التحضير للدخول المدرسي الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى 13 يوما، من خلال التفقد الشخصي للمؤسسات التربوية التي مازالت لم ترمم، إضافة إلى العمل والسهر على نظافة المؤسسات الأخرى، خاصة على مستوى المراحض والصهاريج.

باعتبار أن البعض من هذه المؤسسات يتم تزويدها بمياه الصهاريج بسبب غياب مياه الحنفيات.

وقد اقترح بعض مديري التربية على الوزارة عدم فتح المطاعم المدرسية، في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وهذا حتى يتم القضاء كليا على وباء الكوليرا، خاصة أن المطاعم تشهد توافدا كبيرا للتلاميذ، وهو ما سيشكل خطرا عليهم في حال بقي الوباء.

وحسب المعلومات المستقاة من هذا الاجتماع، فإن الهدف الرئيسي من تقديم ملاحظات لمديري التربية يتمثل في إجراء حركة جزئية على بعض مديري التربية، حيث سيتم إنهاء مهام البعض وتحويل البعض الآخر.