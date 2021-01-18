مديرو المؤسسات التربوية ممنوعون من الاستفادة من عطلة الشتاء

تقارير كشفت بأن بعض المؤسسات فشلت في إعداد تفويج التلاميذ في “الأرضية الرقمية”

عطلة الشتاء مقررة في 28 جانفي الجاري

وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بمنع مديري المؤسسات التربوية الذين لم يستكملوا عملية تفويج التلاميذ في “الأرضية الرقمية”، من الخروج في عطلة، أين منحتهم فرصة إلى غاية 2 مارس القادم من أجل استكمال العملية.

وجاء هذا ضمنيا في مراسلة وجهتها الأمانة العامة للوزارة لمديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، من خلال مطالبة الولايات المعنية باستكمال العملية، التي كانت من المفروض أن تنتهي قبل خروج الإداريين في عطلة.

ووجهت المراسلة الموقّعة من الأمين العام لوزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، ومنه إلى المؤسسات التربوية، قصد الشروع في عملية تفويج التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة ضمن “الأرضية الرقمية”، وهذا قبل تاريخ الثاني سبتمبر، الذي يسبق الدخول المدرسي بثلاثة أيام.

وجاء في التعليمة:”لقد تناهى إلى علمنا بأن عددا معتبرا من مؤسسات التربية والتعليم في الولايات، لم تنتهَ بعد من عملية تفويج التلاميذ تحسبا للدخول المدرسي 2020 – 2021 على مستوى الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي، والذي كان من المفروض أن ينجز ضمن أعمال نهاية السنة الدراسية الماضية قبل الخروج إلى العطلة الصيفية”.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن وزارة التربية الوطنية، تولي اهتماما كبيرا لعملية الرقمنة، أين اتهمت مديري المؤسسات التربوية بمحاولة تعطيل هذه العملية، حيث أن هذه الأخيرة ستساهم في عملية التحيين في سيرورة وديمومة النظام الرقمي للقطاع، ومواصلة تحيين واستغلال “الأرضية الرقمية”، وتضمن العملية استكمال واستخراج القوائم الأولية للسنة الدراسية 2020 – 2021 من “الأرضية الرقمية”، على أن يكون آخر أجل لتنفيذ العملية يوم الأحد 3 مارس 2021 على الساعة الرابعة مساءً.