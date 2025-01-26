مديريات التربية تتحرك ضد تغيُّب التلاميذ بداية من اليوم

وجهت مديريات التربية تعليمة صارمة لمديري الثانويات والمتوسطات. من أجل متابعة تمدرس التلاميذ وحضورهم إلى الأقسام. وذلك بعد الوضع غير العادي الذي سجلته بعض المؤسسات التربوية.

وحسب التعليمة المذكورة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن مديري المتوسطات والثانويات. مطالبين بالشروع في تطبيق القوانين الردعية ضد التلاميذ المتغيبين بداية من اليوم الأحد. وفقا للقرار رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي المؤسسة التربية والتعليم

وحملت التعليمة الموجهة لمدراء الثانويات والمتوسطات أوامر بمتابعة تمدرس التلاميذ وفقا للقرارات المؤرخة في 12 جويلية 2018، التي تحدد كيفيات تنظيم الحياة المدرسية وسيرها.

وشدّد مديروا التربية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإدارية ضد كل تلميذ لا يمثل للقوانين التي تسير المؤسسات التربوية وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها ولا سيما القرار رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها. خاصة بعد الوضع غير العادي الذي تشهده بعض المؤسسات التربوية من تصرفات التلاميذ ومقاطعتهم للدراسة.