مديريات التربية تحذّر من اقتناء أدوات مدرسية تحمل رمز الكيان الصهيوني

بعد تداول أقلام ملونة تحمل نفس الشكل بالأسواق

حذرت بحر الأسبوع الماضي، مديريات التربية بولايات الوطن من أدوات مدرسية يتناولها التلاميذ تحمل رمز نجمة داود النجمة سداسية الرؤوس.

وراسل جميع ولاة الجمهورية بحر الأسبوع الماضي، مديريات التربية بولاياتهم و التي بدورها راسلت جميع المؤسسات التربية و تحذرهم من هذه الأدوات التي يتناولها التلاميذ والتي تحمل رمز النجمة السداسية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأدوات المدرسة المعنية بالتعليمة هي عبارة عن أٌقلام ملونة تباع في المكتبات و محلات بيع الأدوات المدرسية، في إحدى الولايات الغربية بها رمزين للأموجي تخفيان رمز لنجمة داوود سداسية الشكل، كما أن هذا المنتوج ذو منشأ صيني وتم استيراده من طرف شركة بولاية وهران وتقوم بتسويقه إلى كافة ولايات الوطن.

وقد طلبت مراسلة مديريات التربية من القائمين على المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها وكل الطاقم البيداغوجي الذين لهم علاقة مباشرة مع التلاميذ حث التلاميذ وتحسيسهم بعدم اقتناء هذه الأقلام المدرسية لما تحمله رموز تروج لدولة الكيان الصهيوني.