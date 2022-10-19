مديريات التربية تناقش آليات إجراء امتحان “السانكيام” بطريقة جديدة بداية من الغد

تشرع غدا لخميس مديريات التربية في مناقشة آليات إجراء امتحان السانكيام، الذي سيتم تنظيمه هذه السنة بطريقة جديدة.

ومن المنتظر أن يجتمع اليوم عدد من مفتشي المقاطعات والمفتشين الاداريين مع مديري التربية لوضع الأسس الأولى لهذا الامتحان.

ويأتي هذا الإجتماع تنفيذا لتعليمة وجهتها وزارة التربية إلى مديريات التربية بالولايات، بخصوص مقترحات تناقش جهويا ليتم بعدها تنظيم ندوة وطنية لوضع الرتوشات الأخيرة لهذا الإمتحان.

وأكدت التعليمة أن عملية المناقشة تكون على شكل ورشات لكل مادة، وتشمل اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية، التربية الاسلامية، التربية المدنية، والتاريخ والجغرافيا، إضافة الى التربية التكنولوجية والمواد الفنية واللغة الأمازيغية.

وأكدت التعليمة على أن الهدف من مراجعة امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هو التركيز على وظيفة التشخيص والتحصيل لهذا التقويم قصد معرفة مستوى اكتساب الكفاءات المحددة في المناهج، وتحديد النقائص لمعالجتها.