مديرية أمن سيدي بلعباس تصدر بيانا حول فيديوهات متداولة تسيء لقوات الشرطة

أصدر أمن ولاية سيدي بلعباس بيانا، اليوم الجمعة، حول فيديوهات متداولة تسيء لقوات الشرطة.

وجاء في البيان “تتداول بعض وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات عن عمليات توقيف المخالفين لتدابير الحجر الصحي، يتم من خلالها حذف مقاطع وترك أخرى، مع ادخال تعديلات ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان أن الهدف من هذا هو الإساءة لقوات الشرطة العاملة في الميدان من أجل حماية المواطنين ووقايتهم من جائحة كورونا، حيث يتعهد أصحاب النوايا السيئة الباس أفراد الشرطة ثوب استعمال العنف في التعامل مع النخالفين لتدابير الحجر الصحي.

وأكدت مصالح الشرطة انه رغم تعرضها أثناء تأدية مهامها خلال فترة الحجر الصحي لعدة استفزازات والفاظ دنيئة، ناهيك عن عمليات الرشق بالحجارة التي يقوم بها بعض معتادي الاجرام بغية زرع البلبلة وكسر اجراءات الحجر الصحي، مما يضع الصحة العامة في خطر كبير، الا أنها تتعامل مع هذه الفئة وفقا لما تمليه قوانين الجمهورية، بل وانها تحبذ دوما انتهاج الأسلوب التحسيسي والتوعوي قبل كل شيء.

في حين لا تلجأ لاستعمال قوة الطرق القانونية الا في الحالات الناذرة التي تستدعي التدخل المباشر والاني لفرض قوة القانون وحماية المواطنين من كل خطر محدق.