مديرية الأمن تعزز إجراءاتها تحسبا للاحتفال برأس السنة الجديدة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن تسطيرها لمخطط وقائي أمني تحسبا للإحتفال برأس السنة الجديدة 2020.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أنه تم إتخاذ إجراءات أمنية وتدابير وقائية بإقليم اختصاص مصالحها عبر كامل التراب الوطني تهدف إلى ضمان الأمن والسكينة العامة.

كما أشارت أنه تم تسخير تشكيل أمني عملياتي يسهر على ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية الممتلكات.

وذلك من خلال تغطية أمنية شاملة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل للأماكن التي يتوافد عليها المواطنين، كالمرافق الترفيهية والمنتزهات، المراكز التجارية والمؤسسات الفندقية، وكل فضاء راحة يستقطب العائلات.

وأوضحت في السياق ذاته أنه تم تنصيب فرق مرورية تعمل على تسهيل الحركة المرورية، و تكثيف الدوريات مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السواق خاصة فئة الشباب.

وعمدت مصالح شرطة الحدود، أيضا على تسخير تشكيل شرطي للسهر على أمن وراحة المسافر عبر مختلف المنافذ الحدودية، البرية، الجوية والبحرية.

من خلال تدعيم شبابيك المراقبة لضمان إرشاد وتوجيه المسافرين وتسهيل إجراءات العبور.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة، كافة المواطنين ومستعملي الطريق العام إلى توخي الحذر وإتباع السّلوك الأمثل في السياقة واحترام قواعد قانون المرور.

وذكرت المديرية المواطنين بالرقم الأخضر48 15 ورقم النجدة 17 للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة على مدار 24 سا/ 24سا وطيلة أيام الأسبوع.