مديرية الأمن.. هذه تفاصيل العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة الجوية الجزائرية

أكدت، المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها عن العثور، على جثتين من جنس ذكر بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. حيث كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، الجزائر العاصمة.

كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية تمت على الساعة الخامسة صباحا. مضيفة أن الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة.

في حين، أشار البيان إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.