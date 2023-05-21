مديرية الإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المدير العام الأسبق لجريدة “الشعب”

أرسلت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الراحل المدير العام الأسبق لجريدة الشعب إثر وفاته.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرت برئاسة الجمهورية، “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. المرحوم الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة. عن عمر ناهز 66 عاما.

و”على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها. إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الشعب، وإلى الأسرة الإعلامية كافة”. إنا لله وإنا إليه راجعون.

توفي الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة. صبيحة اليوم الأحد، عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض.

وبدأ الفقيد الذي هو خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مشواره الصحفي في منتصف الثمانينيات بأسبوعية أضواء قبل أن يلتحق بالقسم الدولي لجريدة الشعب التي ظل وفيا لها. حيث تدرّج فيها مساره المهني من رئيس قسم إلى رئيس تحرير ثم مدير تحرير.

وفي أكتوبر من سنة 2019، تم تعيينه مديرا عاما للجريدة. وهو المنصب الذي بقي فيه الى غاية جويلية من سنة 2020 قبل أن يحال على التقاعد. كما سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة عين النعجة بالجزائر العاصمة.