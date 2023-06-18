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مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب الصحفي محمد عباسة

بقلم نسرين محفوف
مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب الصحفي محمد عباسة
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تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي والكاتب محمد عباسة. الذي وافته المنية الخميس الفارط. وإلى الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة.

وجاء في بيان المديرية “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله. الصحفي والكاتب محمد عباسة، الذي وافته المنية الخميس الفارط، وإلى الأسرة الإعلامية. بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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