مديرية التجارة بأم البواقي تحارب بيع “مياه المنابع”

أصدرت مديرية التجارة بأم البواقي 45 اقتراحا بغلق محلات تجارية تنشط في بيع مياه المنابع بطريقة غير شرعية.

وأوضحت مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بالمديرية أن نشاط بيع مياه المنابع المجهولة المصدر الذي يعرف رواجا كبيرا بالولاية غير شرعي.

فضلا عن أن “مدونة النشاطات التجارية” لا تتضمن هذا النوع من التجارة، الذي يشتعمل صهاريج داخل المحلات.

وباشر أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة منذ نهاية أوت الفارط عملية مراقبة واسعة مست عدة بلديات.

من بينها عين البيضاء وأم البواقي وبريش وقصر الصبيحي وبريش وعين ببوش بالإضافة العامرية وعين مليلة

وقد تم تحرير 53 محضرا من طرف أعوان الرقابة و التي أسفرت عن إصدار 45 اقتراحا بالغلق.

بسبب مخالفات تباينت بين عدم القيد في السجل التجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغيرها.