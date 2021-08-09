مديرية التجارة بالشلف تقترح غلق 10 محلات لعدم إحترام الإجراءات الوقائية

كشف مدير التجارة لولاية الشلف، نجيب بن جنة، بأنه قد تم إقتراح غلق 10 محلات تجارية لأسباب تتعلق بعدم إحترام أصحابها للإجراءات الوقائية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار ذات المسؤول في تصريح خص به النهار، إلى قيام مصالح التجارة بمعاينة 1890 محل تجاري خلال الفترة الممتدة بين 22 جويلية 2021 إلى 04 أوت 2021، حيث تم ملاحظة وجود 1623 متعامل إقتصادي إحترموا الإجراءات الوقائية وطبقوا البروتكول الصحي كما نصت عليه التعليمات التي إتخذتها الوزارة الوصية، فيما تم إحصاء 267 متعامل لم يطبقوا الإجراءات الوقائية.

لتقترح المصلحة المختصة غلق 10 محلات تجارية، فضلا عن توجيه 255 إنذار شفوي إلى جانب 4 إعذارات مكتوبة إلى المتعاملين المخالفين.

في وقت أكد ذات المسؤول، تواصل التنسيق الميداني مع مصالحي الدرك والأمن بغرض الوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية لحد من تفشي فيروس كورونا وسلسلة التبريد من قبل المتعاملين الإقتصادين للمواد السريعة التلف وعرض السلع خارج المحلات بإنشاء سدود ثابتة على مستوى كل المحاور الرئيسية.