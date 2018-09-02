مديرية التجارة بالعاصمة: «دار الشرع.. وغلق المحل لكل تاجر يعرض سلعته على الرصيف»!

سيتعرّض التجار الذين يقومون بعض منتجاتهم خاصة منها المواد الغذائية في الأرصفة وخارج المحلات التجارية إلى عقوبات تصل إلى حد الغرامات المالية والمتابعات القضائية، وكذا غلق المحل لمدة شهر.

كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، دهار العياشي، في اتصال بـ«النهار»، أمس، بأنه يتم تسليط عقوبات صارمة ضد هؤلاء التجار المخالفين لقواعد حفظ مختلف المنتوجات، خاصة منها المنتوجات الغذائية، على غرار المشروبات ومشتقات الحليب وكذا الخبز والخضر والفواكه.

وأضاف أنه من ضمن هذه الإجراءات القانونية إلزام التاجر بإدخال المنتوجات داخل محلّه وعدم عرضها تحت أشعة الشمس ومختلف الظروف المناخية.

حيث سيتم استدعاؤه من قبل مديرية التجارة وتحرير محضر ضدّه من أجل الشروع في إجراءات المتابعة القضائية وفرض غرامة مالية عليه.

وفي حال العود يتم اتخاذ إجراءات إدارية أخرى تتمثل في غلق المحل لمدة شهر.