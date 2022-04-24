مديرية التجارة بالمدية تسخر 1201 متعامل لمداومة عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع

جنّدت مديرية التجارة لولاية المدية، 1201 متعامل اقتصادي بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الفطر المبارك لسنة 2022.

وذلك من اجل ضمان السير الحسن للمرافق العمومية، خلال هذه المناسبة، والسهر على ضمان المداومة واستمرار الخدمات.

و لحرص على تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخبز،الفرينة،حليب،

وقود،خضر وفواكه،جزارة،تغذية عامة وتصليح العجلات.

أين تم تسخير 1201 متعامل اقتصادي ليومي عيد الفطر المبارك،مع تسخير 1201 متعامل لعطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة الى ذلك تم تسخير 216 مخبزة،494 محل للتغذية العامة،484 نشاط آخر ،الى جانب 4 مطاحن و3 ملبنات.

ومن أجل متابعة مدى تطبيق هذه التسخيرات يضيف بيان المديرية، تم تكليف 45 عون رقابة لضمان مراقبة احترام التجار لمخطط المداومة.

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