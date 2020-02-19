مديرية التجارة ترافق التجار من الملبنة الى نقاط توزيع بيع الحليب بتيارت

شرعت مديرية التجارة بتيارت بتكليف فرق من اعوانها لمراقبة مادة الحليب ابتداء من الملبنات الى غاية نقاط البيع للوقوف على صبط السعر القانوني لهذه المادة المدعمة .

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن مديرة التجارة لولاية تيارت تسهر شخصيا على العملية حيث تم تكليف عدة فرق بمراقبة الطرق الصحية بانتاج الحليب و كيفية توزبعه على تجار الجملة بدءا من الملبنة ثم تتواصل العملية الى تجار التجزئة.

وتتم مراقبة الاعوان عن طريق المراقبة و التفتيش الفجائي لتجار الجملة و نقاط البيع التي تبيع الحليب المواطنين مباشرة

وأضا. المصدر ان مديرية التجارة سنكثف من العملية لضبط سعر الحليب بالسعر القانوني المحدد ب 25 دج و أي مخالفات ستعرص صاحبها للاجراءات القانونية و قد لقيت العملية استحسان المواطنين فيما دعا مصدر مسؤول الجميع بابلاغ المديرية عن اي مخالفات للنجار قصد اتخاذ الاجراءات في حقهم.