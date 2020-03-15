مديرية التجارة تغلق الملاهي الليلية وقاعات الحفلات والحمامات بالعاصمة

أمرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، في تعليمة تحمل طابع الإستعجالي بغلق كافة الملاهي الليلية وقاعات الحفلات والمطاعم التابعة لها والحمامات وقاعات الألعاب والتظاهرات التجارية الموسمية.

وحسب المراسلة الصادرة عن مديرية التجارة لولاية الجزائر فإن هذا الإجراء جاء لمحاربة إنتشار وتفشي فيروس كورونا بناءا على تعليمات والي ولاية الجزائر العاصمة، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وحسب ذات المصادر فإن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى غاية الـ5 من شهر أفريل المقبل،كما شددت التعليمات بأن كل المخالفين لهذه التعليمة ستطبق عليهم الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.