مديرية التجارة تغلق مصنع “دانون” في البليدة

قررت مديرية التجارة في البليدة، غلق مصنع دانون لإنتاج الحليب ومشتقاته بالبليدة، لعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج.

وحسب تصريح لمدير التجارة لولاية البليدة، جمال عباد، للنهار أونلاين، جاء هذا القرار، بعد استعمال عطر ذوق بسكويت منتهي صلاحية، وعدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، من طرف المصنع.

ويأتي ذلك، على إثر عملية تفتيش مفاجئة للمصنع، من طرف مدير التجارة والأعوان.

وحسب ذات المصدر، رفعت مديرية التجارة دعوة قضائيا، ضد المصنع السالف الذكر.

وقد كشف وزير التجارة كمال رزيق عبر صفحته الرسمية فايسبوك، في وقت سابق من نهار اليوم، ضبط شركتين كبيرتين في مشتقات الحليب تستعمل مواد منتهية الصلاحية.

وأورد الوزير في منشوره، تقديم شكوى ضد هاتين الشركتين أمام العدالة، بسبب استعمالهما لمواد منتهية الصلاحية، والتي من شأنها أن تهدد صحة المواطنين.

وأشار الوزير أنه وبفضل مديرية التجارة لولاية البليدة ومديرية التجارة لولاية بجاية، تم ضبط المصانع المخالفة.

وأكد رزيق، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المصنعين.