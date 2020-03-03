مديرية التجارة تقرر غلق شركة “دانون ” لوجود مواد فاسدة وغياب النظافة بالبليدة

أقدم أعوان مديرية التجارة لولاية البليدة يوم الثلاثاء على غلق مصنع جرجرة دانون الكائن بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد بالبليدة.

كما كشف لنهار أونلاين جمال عباد مدير التجارة لولاية البليدة ان الزيارة الفجائية لاعوان الرقابة ادت الى الوقوف على استعمال عطور نكهة بسكويت وشكولاطة و فراولة منتهية صلاحية.

وأضاف ذات المسؤول انه بالاضافة الى عدم احترام الزامية النظافة ونظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها.

وأوضح ذات المتحدث انه امر باعادة سحب مادة اليهورت التي انتاجت بعد 15 جانفي من السوق فورا حفاظا على صحة المستهلك.

حيث تم رفع دعوة ضد مؤسسة دانون المختصة في انتاج الحليب ومشتقاته بالبليدة.