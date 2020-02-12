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مديرية التجارة توقف 3 موزعي حليب وتراقب الملبنات يوميًا في معسكر

أخبار الجزائر
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مديرية التجارة توقف 3 موزعي حليب وتراقب الملبنات يوميًا في معسكر
بقلم عيسى بوعزة

صرح مدير التجارة لولاية معسكر، لشخب سيف الدين، ان مصالحه و من خلال المتابعات الميدانية للملبنات.

وقد أسفرت عن توقيف 3 موزعين لمادة الحليب عن العمل بسبب عدم احترامهم لدفتر الشروط و عدم توزيعهم لتلك المادة عبر المناطق المكلفين بتموينها بهذه المادة الاستهلاكية.

وأضاف المتحدث ذاته أنّه سيتم إستبدال هؤلاء بشباب مستفدين من دعم وكالات التشغيل لتغطية النقص والخلل في عملية التوزيع.

وكشف مدير التجارة عن تجنيد فرق مراقبة يومية للوقوف مدى إلتزام التجار بتطبيق السعر المدعم من طرف الدولة لمادة الحليب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=773092

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