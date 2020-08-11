مديرية التجارة للعاصمة.. التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية قبل 31 أوت

ذكّرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، جميع المتعاملين الاقتصاديين بوجوب التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

وحسب بيان المديرية تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فيخصّ هذا الإجراء جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم “مستوردون، موزعون بالجملة، فلاحون، حرفيون، منتجون وغيرهم”.

وأوضح البيان بأنه يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين ضرورة التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

مشيرا إلى أن عملية التصريح تكون على شكل بطاقة خاصة مدرجة في الموقع الإلكتروني للمديرية www.dcwalger.dz التي تملأ بعناية وتودع لدى المفتشيات الإقليمية للتجارة التابعين لها إقليميا.

وشددت المديرية على أن كل مساحات التخزين التي لم يصرح بها أصحابها قبل تاريخ 31 أوت تعدّ فضاءات تخزين غير قانونية وتعرّض أصحابها للغلق الإداري للنشاط التجاري والمتابعة الجزائية وكذا حجز المواد المخزّنة.