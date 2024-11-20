مديرية التربية الجزائر غرب تفتح مسابقة توظيف

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادة.

وأوضحت المديرية أن المسابقة ستكون على أساس الشهادة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة ويتعلق الأمر برتبة عون إدارة والتي يبلغ عدد المناصب المفتوحة بها 8 مناصب، ورتبة عون حفظ البيانات، التي تتوفر بها 4 مناصب.

وبخصوص شروط الالتحاق بالمنصب والتخصص المطلوب ومكان إيداع الملفات والوثائق التي يجب توفرها في ملف الترشح فهي مبينة في الجدول أدناه.



كما ستنظم المديرية مسابقة توظيف أخرى على أساس الإختبارات المهنية للإلتحاق كأعوان متعاقدين لشغل منصب عمل بعقد غير محدد المدة للرتب التالية: عون مكتب، عامل مهني من المستوى الأول، عامل مهني من المستوى الثاني، عامل مهني من المستوى الثالث، عامل مهني من المستوى الرابع، سائق سيارة المستوى الأول، عون الوقاية من المستوى الأول.

وشروط الإلتحاق بالمنصب والتخصص المطلوب ومكان إيداع الملفات والوثائق التي يجب توفرها في ملف الترشح فهي مبينة في الجدول أدناه.

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